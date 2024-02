S poezijo in glasbo se je začelo praznovanje leta generala Rudolfa Maistra

Ljubljana, 7. februarja - Z literarnim večerom v dvorani generala Rudolfa Maistra so v torek zvečer na ministrstvu za obrambo začeli praznovanje leta generala Rudolfa Maistra. Minister za obrambo Marjan Šarec je poudaril, da nas bo leto generala Maistra spominjalo na domoljubje in na pripadnost slovenskemu narodu, so sporočili z ministrstva.