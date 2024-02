Kanadski in norveški dan pod Poncami, Nejc Štern do polfinala

Planica, 6. februarja - Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici je drugi tekmovalni dan minil v znamenju Norvežana in Kanadčanke. Na sprinterski preizkušnji mlajših članov do 23 let v smučarskem teku v prosti tehniki sta zlato kolajno osvojila Kanadčanka Sonjaa Schmidt in Norvežan Aleksander Holmboe, Slovenec Nejc Štern je bil deveti.