Evropska komisija želi zaostriti kazensko zakonodajo s področja spolne zlorabe otrok

Bruselj, 6. februarja - Evropska komisija predlaga zaostritev kazenske zakonodaje s področja spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok. S širšo opredelitvijo kaznivih dejanj, višjimi kaznimi in dodatnimi ukrepi za preprečevanje in pomoč žrtvam želijo nastopiti proti krepitvi tovrstnega kriminala v zadnjih letih in narediti več za preventivo in zaščito žrtev.