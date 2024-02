Vreme: Ponoči in jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, drugod bo deloma jasno

V sredo bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji oblačno, občasno bo lahko rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo še deloma jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -3 do 0, drugod od 3 do 8, najvišje dnevne od 7 do 12, na vzhodu do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na severovzhodu deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Še bo pihal jugozahodnik. V petek se bo povsod pooblačilo, v zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklonsko območje. V spodnjih plasteh ozračja priteka k nam od jugozahoda topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih vzhodno in severno od nas bo še razmeroma sončno, drugod bo pretežno oblačno. Na območju Kvarnerja in Gorskega Kotarja bo občasno rahlo deževalo. Marsikje bo pihal veter zahodnih smeri.