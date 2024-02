V Združenju bank Slovenije opozarjajo na ustrezno uporabo spletnih aplikacij in naprav

Ljubljana, 6. februarja - V Združenju bank Slovenije ob mednarodnem dnevu varne rabe interneta opozarjajo na ustrezno uporabo vseh aplikacij in naprav, ki so del vsakdanjika. V okviru spletne kampanje Pazi.se izpostavljajo, da je ozaveščanje o varnosti na spletu nujno, in pozivajo k vključitvi teh vsebin v obvezne učne predmete osnovne in srednje šole.