Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 2.)

Ljubljana, 5. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o incidentu, ki se je zgodil na mestnem avtobusu v Ljubljani, kjer je moški zabodel žensko. Poročale so tudi o osmih tehnoloških podjetjih, ki so se na forumu v Sloveniji zavezale, da bodo zgradile "bolj etično" umetno inteligenco v skladu z Unescovim okvirom načel.