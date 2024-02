Slovenija se je v Varnostnem svetu ZN pridružila obsodbi nasilja nad civilisti v Mjanmaru

New York, 5. februarja - Varnostni svet ZN je imel danes zasedanje o položaju v Mjanmaru na zahtevo Velike Britanije, ki pa je potekalo za zaprtimi vrati. Pred tem je devet članic Varnostnega sveta v posebni izjavi obsodilo nasilje nad civilisti v Mjanmaru, zahtevalo dostop humanitarne pomoči in izrazilo zaskrbljenost nad položajem žensk in manjšin v državi.