Do petka bo v zračnem prostoru osrednje in jugovzhodne Slovenije potekala vojaška vaja

Ljubljana, 5. februarja - Danes se je začela mednarodna vojaška vaja elektronskega bojevanja Ramstein Guard 2024, ki bo trajala do petka, so sporočili z obrambnega ministrstva. Letalske operacije bodo v vidnem delu dneva potekale v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Naslednji teden bo sicer izvedena še mednarodna vojaška vaja Teden zračne podpore-1.