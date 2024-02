Poslanska skupina SD vlado poziva k odpoklicu članov sveta onkološkega inštituta

Ljubljana, 5. februarja - V poslanski skupini SD vlado pozivajo, naj nemudoma odpokliče aktualne člane sveta Onkološkega inštituta Ljubljana in imenuje nove člane. Kot razlog so navedli obtožbe kirurga Erika Breclja, da je inštitut ugrabila stranka SD. Nedopustno je, da so bolniki tako pomembne institucije talci pavšalnih insinuacij, so poudarili v SD.