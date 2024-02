Moški z ostrim predmetom poškodoval znanko na avtobusu za Bežigradom

Ljubljana, 5. februarja - Na avtobusu za Bežigradom je moški danes nekaj pred 7. uro stopil do znanke in jo z ostrim predmetom huje poškodoval, vendar njeno življenje ni ogroženo. Odpeljali so jo v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Na Policijski upravi Ljubljana bodo podrobnosti o preiskavi predstavili v torek, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.