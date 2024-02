Andori in Norveški prvi zlati medalji v Planici na MSP

Planica, 5. februarja - S sprintersko preizkušnjo mladincev in mladink v smučarskem teku se je danes začelo mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju in svetovno prvenstvo do 23 let v smučarskem teku, ki bo do 11. februarja potekalo v Planici. Zmagala sta Andorka Gina Del Rio in Norvežan Lars Heggen. Od Slovencev je bila na 20. mestu najboljša Tia Janežič.