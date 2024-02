Ministrstvo za obrambo krepi sodelovanje tudi z mariborsko univerzo

Ljubljana, 5. februarja - Minister za obrambo Marjan Šarec in rektor mariborske univerze Zdravko Kačič sta podpisala sporazum o sodelovanju za področji izobraževanja in usposabljanja ter znanstvenega raziskovanja in razvoja. Šarec je ob tem izrazil zadovoljstvo, "saj imata Maribor in celotna severovzhodna Slovenija v vojaški zgodovini in zgodovini Slovencev posebno mesto".