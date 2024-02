Tekmeci Slovenije na euru Angleži za ogrevanje z Bosno in Islandijo

München, 5. februarja - Angleška nogometna reprezentanca, ki bo poleti na evropskem prvenstvu v Nemčiji nastopila v skupini C skupaj s Slovenijo, Srbijo in Dansko, se bo v pripravah na euro junija pomerila z Bosno in Hercegovino ter nato z Islandijo. Obe tekmici Anglije na prijateljskih tekmah še čakajo dodatne kvalifikacije za EP.