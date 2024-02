Popoldne zagorelo v stanovanjskem bloku v Celju

Celje, 4. februarja - Zgodaj popoldne je na Škapinovi ulici v Celju zagorelo v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka. V času požara tam ni bilo ljudi. Gasilci so ogenj že pogasili, nastala je gmotna škoda, so odgovorni povedali za STA. Zaradi neposredne nevarnosti požara so bili s sireno na pomoč pozvani tudi prostovoljni gasilci iz Lokrovca.