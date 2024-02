Vreme: Precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo

Ljubljana, 4. februarja - Danes bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ki jo bo največ na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek se bo na Primorskem pooblačilo. Drugod bo še pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo ponekod zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 4, najvišje dnevne od 11 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo v severnih in vzhodnih krajih sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem lahko občasno rahlo rosi. Pihal bo jugozahodnik. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka se nahaja nad delom zahodne in južne Evrope. Nad severno Evropo pa je globoko ciklonsko območje. Z vetrom zahodne smeri v višinah k nam doteka topel in sprva še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, predvsem v krajih vzhodno od nas bo občasna povečana oblačnost.

V ponedeljek bo na območju Padske nižine in severnega Jadrana večinoma oblačno in lahko tudi megleno, drugod bo prevladovalo sončno in toplo vreme.