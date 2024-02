V katastrofalnih gozdnih požarih v Čilu najmanj 19 mrtvih

Santiago de Chile, 3. februarja - V požarih, ki divjajo v osrednjem in južnem delu Čila, je umrlo najmanj 19 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti in opozorile, da bo število žrtev verjetno še naraslo, saj se ognjeni zublji še naprej širijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.