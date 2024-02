Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil 0,75 odstotka

Ljubljana, 2. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,75 odstotka in se ustalil pri 1331,98 točke. Vlagatelji so sklenili za skupno 1,39 milijona evrov poslov, k čemur so največ prispevale delnice Krke in NLB. S prvimi je bilo opravljenih za približno 300.000 evrov poslov, z drugimi pa za približno 280.000 evrov.