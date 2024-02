Osumljenca septembrskih tatvin v občini Piran storila najmanj 12 novih kaznivih dejanj

Piran, 2. februarja - V Kopru so priprli dva moška, stara 37 oziroma 39 let, potem ko so piranski policisti zoper njiju vložili skupaj 40 kazenskih ovadb. Že oktobra lani so ju po hišnih preiskavah ovadili za deset tatvin. Kot so danes zapisali na Policijski upravi Koper, z izvrševanjem kaznivih dejanj nista prenehala, ampak sta jih zagrešila še najmanj 12.