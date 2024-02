Obe ponudbi za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje zavrnjeni

Ljubljana, 2. februarja - Direkcija RS za infrastrukturo je obe ponudi za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje, ki bo obsegal gradnjo nadhoda in nove postajne dvorane, kot nedopustni zavrnila in postopek zaključila brez oddaje naročila. Obe ponudbi sta presegali zagotovljena sredstva. Kot so STA povedali v direkciji, bodo razpis ponovili.