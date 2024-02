Indija iz pripora izpustila vohunskega goloba

Mumbai, 2. februarja - V Indiji so na prostost izpustili goloba, ki je zaradi domnevnega vohunjenja za Kitajsko v priporu preživel osem mesecev. Organi pregona so namreč med preiskavo ugotovili, da gre pravzaprav za dirkalnega goloba iz Tajvana, in obtožbe o vohunstvu proti ptici umaknili, poročajo tuji mediji.