Evropske borze z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 2. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v uvodu današnjega trgovanja zvišali in tako sledili pozitivnemu trendu z azijskih in newyorških borz. Pozornost vlagateljev je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes usmerjena v ZDA, kjer bodo objavljeni najnovejši podatki s trga dela.