Biden uvedel sankcije proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu

Washington/Tel Aviv, 1. februarja - Ameriški predsednik Joe Biden je danes z izvršnim ukazom uvedel sankcije proti štirim skrajnim judovskim naseljencem na Zahodnem bregu zaradi nasilja nad Palestinci, je sporočila Bela hiša. Zamrznili so jim morebitno premoženje v ZDA in prepovedali poslovanje z ZDA. Izrael je bil v odzivu kitičen do svoje zaveznice.