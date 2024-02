Sodstvo in pravna stroka kritična do predloga ustavnih sprememb glede sodnikov

Ljubljana, 1. februarja - Pravna strokovnjaka in predstavnika sodstva so na okrogli mizi Izzivi urejanja ustavnega položaja in imenovanja sodnikov kritizirali predlagane spremembe ustave, ki bi imenovanje sodnikov z DZ prenesle na predsednika republike. Skrbi jih, da spremembe ne prinašajo depolitizacije postopka imenovanja sodnikov, kot napoveduje politika, ki jih uvaja.