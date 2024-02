Kmetijam s spremembo programa razvoja podeželja dodatna pomoč za obnovo po lanskih ujmah

Ljubljana, 1. februarja - Bruselj je prikimal spremembi programa razvoja podeželja, ki jo je vlada pripravila kot odziv na lanske naravne nesreče. Glavna novost je uvedba novega podukrepa, ki omogoča podporo za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.