Znani pari zaključnega pokalnega turnirja v futsalu

Brdo pri Kranju, 1. februarja - Na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju so izžrebali pare polfinalnih parov futsalkega pokala terme Olimia. Na zaključnem turnirju, ki bo 8. in 9. marca v Podčetrtku, se bodo v polfinalu merili Bronx Škofije in serijski pokalni zmagovalec Dobovec ter Siliko Vrhnika in Meteorplast Šic bar.