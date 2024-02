Novartis v Sloveniji lani z 245 milijoni evrov naložb

Ljubljana, 1. februarja - Družba Novartis v Sloveniji z nadaljnjimi naložbami krepi vlogo vodilne farmacevtske družbe za razvoj, proizvodnjo in trženje inovativnih zdravil v državi ter ene od Novartisovih osrednjih lokacij za razvoj in proizvodnjo inovativnih zdravil, so sporočili iz podjetja. Lani so v rast in razvoj lokacij v Sloveniji vložili 245 milijonov evrov.