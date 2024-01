Koalicija po tokratnem vrhu brez obljub

Ljubljana, 31. januarja - Ministri in poslanci, ki so se danes zbrali na koalicijskem vrhu, so po besedah podpredsednika vlade Luke Mesca opravili evalvacijo opravljenega dela v preteklem letu, sprejeli organizacijske popravke in vsebinski okvir za letošnje leto. Obljub ne bodo več dajali, zagotavlja. Med dosežki pa so izpostavili učinkovitost po poplavah.