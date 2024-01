Andrettiju rdeča luč za vstop v formulo 1

New York, 31. januarja - Želje Michaela Andrettija in njegove dirkaške ekipe, ki se je nameravala pridružiti karavani formule 1, bodo vsaj za zdaj ostale neuresničene. Kot poročata francoska in nemška tiskovna agencija AFP in dpa, je vodstvo formule 1 zavrnilo prošnjo za razširitev tekmovanja, kjer bi bila ameriška ekipa enajsti član svetovnega prvenstva.