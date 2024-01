Ljubljanska borza: V ospredju delnice NLB

Ljubljana, 31. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,66 odstotka in trgovalni dan končal pri 1324,66 točke. Posredniki so opravili za 1,35 milijona evrov poslov, od tega polovico z delnicami NLB. Te so s skoraj triodstotno rastjo tečaja zabeležile tudi najvišji skok v indeksu.