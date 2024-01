V Škofji Loki izpostavili problem izpustov formaldehida in fenola

Škofja Loka, 31. januarja - Civilna iniciativa Moja Škofja Loka je v torek zvečer na Godešiču pripravila javni posvet o obremenjevanju zraka s formaldehidom in fenolom, ki Ločane skrbi zaradi izpustov iz Industrijske cone Trata. Opozorili so na nevarnosti rakotvornih spojin, izpostavili probleme pri monitoringu izpustov in pozvali k zakonski ureditvi tega področja.