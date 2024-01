Štiri prleške občine izstopile iz Javnega podjetja Prlekija

Ljutomer/Razkrižje/Križevci/Veržej, 31. januarja - Občine Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej so na skupni seji občinskih svetov soglasno sklenile, da kot ustanoviteljice izstopijo iz Javnega podjetja (JP) Prlekija, so sporočile v skupni izjavi za javnost. To za zdaj, kot pravijo, za občane ne prinaša nobene spremembe. Med razlogi za izstop so navedle močno oteženo sodelovanje med občinami.