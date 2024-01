Pri Cankarjevi založbi od romana, pesmi, zgodb do priročnika domačih avtorjev

Ljubljana, 31. januarja - Pri Cankarjevi založbi so predstavili štiri knjige domačih avtorjev: roman Manke Kremenšek Križman z naslovom Jurij Kobal gre jutri domov, pesniško zbirko Denisa Škofiča Tuskulum, zbirko kratkih zgodb Bineta Debeljaka Radiografije in priročnik Statistika za začetnike, ki ga podpisuje Slavko Jerič. Spregovorili so še o novem romanu Javierja Mariasa.