Hrvaški novinarji na protestih v Zagrebu in Splitu zahtevali umik spornih sprememb kazenskega zakona

Zagreb, 31. januarja - Hrvaški novinarji so danes v Zagrebu in Splitu protestirali proti predlaganim spremembam kazenskega zakonika, ki kriminalizirajo nepooblaščeno razkrivanje vsebine preiskovalnih dejanj in dokaznih postopkov. Opozorili so na nevarne namere zakona in sporočili, da ne bodo popustili, dokler vlada ne bo v celoti umaknila spornega člena.