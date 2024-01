Han ob odprtju sejma Alpe-Adria izpostavil pomen delavcev v turizmu

Ljubljana, 31. januarja - Nobena strategija ne more biti realizirana brez zaposlenih v turizmu, je ob odprtju 34. sejma Alpe-Adria poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Da bi dosegli nadaljnji razvoj panoge, morajo po Hanovih besedah sodelovati vsi deležniki, država pa mora zagotoviti ugodno poslovno okolje in sredstva za naložbe.