Santander lani z rekordnim dobičkom

Madrid, 31. januarja - Španski bančni velikan Santander je lani zabeležil rekordnih 11,1 milijarde evrov čistega dobička. Višji obrestni dohodki in povečanje števila komitentov so pretehtali nad stroški, ki jih je imela banka zaradi novega davka. Tega je premier Pedro Sanchez uvedel za banke in energetska podjetja, da bi pomagal gospodinjstvom v boju z visoko inflacijo.