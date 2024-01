Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 31. januarja - Zjutraj bo ponekod megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, v notranjosti Primorske do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek se bo po dokaj jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan oblačnost povečala. Popoldne bo v severovzhodnih krajih lahko padla kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V soboto bo večinoma sončno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, ki se bo lahko občasno pojavila tudi ob morju.

Vremenska slika: Nad severno Evropo se zadržuje območje nizkega zračnega tlaka, južneje pa je anticiklon. Ob oslabljeni hladni fronti, ki se pomika čez srednjo Evropo, doteka v višinah k nam nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek se bo že dopoldne oblačnost povečala v krajih severno od nas, čez dan pa postopno tudi drugod. V sosednjih krajih Avstrije, Madžarske ter vzhodne Hrvaške bo popoldne ponekod prehodno rahlo deževalo.

Biovreme: Danes ter sprva tudi v četrtek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, le v kotlinah s hladnim zrakom bo občasno povečano onesnaženje zraka. V četrtek popoldne bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.