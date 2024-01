Proizvajalec čipov AMD povečal prihodke in dobiček, delnice navzdol

New York, 31. januarja - Ameriški proizvajalec čipov AMD je v zadnjem četrtletju lani izpolnil pričakovanja analitikov Wall Streeta glede dobička in jih presegel s prihodki, vendar pa so se delnice pocenile, ker ni izpolnil pričakovanj v napovedi o poslovanju v tekočem prvem četrtletju letos, je poročala televizija CNBC.