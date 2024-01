General Motors presegel pričakovanja kljub stavki

New York, 30. januarja - Ameriški avtomobilski velikan General Motors je s poslovnimi rezultati v zadnjem četrtletju lanskega leta presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta kljub stavki delavcev avtomobilske industrije, ki se je iz septembra podaljšala do konca oktobra. Dobiček je narasel za pet odstotkov na 2,1 milijarde dolarjev, so sporočili iz podjetja.