Spodnji dom španskega parlamenta zavrnil zakon o amnestiji za katalonske separatiste

Madrid, 30. januarja - Spodnji dom španskega parlamenta je danes s 179 glasovi proti in 171 za zavrnil zakon o amnestiji za katalonske separatiste, ki so deležni pregona zaradi poskusa odcepitve leta 2017. Proti zakonu so namreč presenetljivo glasovali poslanci stranke Skupaj za Katalonijo (Junts), potem ko je bil njihov predlog o razširitvi zakona zavrnjen.