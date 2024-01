V skupnosti občin opozarjajo na molk države pri pozivih za dodatna sredstva občinam

Novo mesto, 30. januarja - V Skupnosti občine Slovenije (SOS) si želijo, da bi z ministrstvoma za finance in za javno upravo začeli pogovore o zagotovitvi dodatnih sredstev za občine, a se obe na njihove pozive do zdaj še nista odzvali. To je po današnjem regijskem posvetu SOS v Novem mestu povedal njen predsednik Vladimir Prebilič.