Na prvem slovensko-indijskem dnevu znanosti in inovacij o pomembnosti invencij in inovacij za gospodarski razvoj

Ljubljana, 30. januarja - Na Institutu Jožef Stefan bo 6. februarja potekal prvi slovensko-indijski dan znanosti in inovacij, ki ga s partnerji pripravlja Slovenska znanstvena fundacija (SZF). Slovenski in indijski raziskovalci bodo predstavili invencije s področja naravoslovnih, tehniških in biotehniških ved, ki predstavljajo potenciale za procesiranje v inovacije.