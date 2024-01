Vučić napovedal velika vlaganja v vojsko za obrambo države

Beograd, 30. januarja - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes napovedal proizvodnjo okoli 200 oklepnih vozil in nakup večje količine brezpilotnih letalnikov kamikaz, poročajo srbski mediji. Nova vlaganja v vojsko so po njegovih zagotovilih namenjena varovanju države in odvračanju morebitnih agresorjev, Srbija pa da je nevtralna država, ki nikogar ne ogroža.