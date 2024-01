Severna Irska naj bi kmalu dobila novo vlado

Belfast, 30. januarja - Severnoirski unionisti so pozno v ponedeljek oznanili, da so dosegli dogovor o oblikovanju nove vlade in s tem odpravi politične blokade, ki državo pesti že skoraj dve leti. Zaradi nestrinjanja s severnoirskim protokolom so namreč doslej zavračali sodelovanje v vladi pod vodstvom republikanske stranke Sinn Fein, ki je maja 2022 zmagala na volitvah.