WMO potrdila najvišjo temperaturo v Evropi doslej

Ženeva, 30. januarja - Vremenska postaja na Siciliji je 11. avgusta 2021 zabeležila doslej najvišjo temperaturo na celinski Evropi, in sicer 48,8 stopinje Celzija, je danes sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Prejšnji rekord, ki pa ga WMO ni neodvisno preverila, so izmerili leta 1977 na območju Aten, kjer se je živo srebro dvignilo do 48 stopinj Celzija.