Večina poslancev napovedala podporo vpisu sklada za obnovo v zakon o izvrševanju proračunov

Ljubljana, 30. januarja - Večina poslanskih skupin je napovedala podporo predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, s katero se po pojasnilih državne sekretarke na finančnem ministrstvu Saše Jazbec ureja nov proračunski sklad za obnovo po lanskih poplavah in plazovih ter določa namenske prihodke zanj. Podporo so mu odrekli le v NSi.