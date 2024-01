Švedski umetniki za izključitev Izraela s tekmovanja za pesem Evrovizije

Stockholm, 29. januarja - Več kot tisoč švedskih umetnikov je Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU) pozvalo, naj Izrael izključi z letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo maja v švedskem Malmöju. Časnik Aftonbladet je danes objavil odprto pismo, ki so ga med drugim podpisali glasbenika Robyn in Fever Ray ter indie folk duet First Aid Kit.