STO za letos in prihodnje leto v ospredje postavila umetnost in kulturo

Ljubljana, 29. januarja - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) je v organizaciji Mednarodnega muzejskega sveta (Icom) Slovenija danes potekla okrogla miza na temo Muzeji in kulturni turizem. Sodelujoči so se strinjali, da so za dobro sodelovanje med sektorjema kulture in turizma ključni komunikacija, povezovanje, razumevanje in skupno ustvarjanje produktov.