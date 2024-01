V Novi Gorici predstavili knjigo o inkunabulah na Goriškem

Nova Gorica, 29. januarja - V Novi Gorici so izdali katalog z natančnim popisom vseh inkunabul, ki so na ogled na območju Mestne občin Nova Gorica. Odločitev za popis inkunabul na Goriškem je nastala v želji, da popišejo inkunabule v knjižnici, kjer še niso bile popisane, in se tako pridružijo projektu, ki so ga že izvajali v sosednji Italiji.