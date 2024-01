Varuh dijakovih pravic in dijaška organizacija po sumu grožnje dijaka za povečanje nadzora na spletu za mladoletne

Ljubljana, 29. januarja - Po sumu grožnje dijaka pretekli teden v eni izmed ljubljanskih srednjih šol, so pri Varuhu dijakovih pravic in Dijaški organizaciji Slovenije izpostavili, da imajo ničelno toleranco do nasilja in sovražnega govora. Pristojne organe so pozvali k premisleku o spremembah kurikuluma in povečanju varnosti in nadzora na spletu, še posebej za mladoletne.