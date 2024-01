Na festivalu Sundance velika nagrada žirije za najboljšo ameriško produkcijo filmu In The Summers

Park City, 29. januarja - Veliko nagrado žirije za najboljšo ameriško produkcijo je na letošnjem filmskem festivalu Sundance prejela družinska drama In The Summers, film Sujo je prejel veliko nagrado žirije za najboljši mednarodni celovečerec. Najboljši ameriški dokumentarec je Porcelain War, najboljši mednarodni dokumentarni film norveški A New Kind of Wilderness.